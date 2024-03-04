Сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами президента РФ

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В столице сформировали корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы за выборами президента России. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.

"Общественное наблюдение будет обеспечено на каждом из 2 тысяч 58 участков. В этом году состав корпуса такой: 51% – в возрасте от 18 до 35 лет; 25% – в возрасте от 35 до 50 лет; 24% – старше 50 лет", – говорится в сообщении.

По данным штаба, две трети наблюдателей являются женщинами, а около 65% наблюдателей уже не первый раз попали в состав корпуса.

Ранее в столице прошло тестовое голосование. Москвичи тестировали систему перед предстоящими выборами. Согласно данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, проверка прошла успешно.

Присоединились к тестовому голосованию 716 тысяч человек, 713 тысяч из которых отдали голос в режиме онлайн.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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