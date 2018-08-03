Фото: Агентство "Москва"

Кандидат на должность мэра Москвы от КПРФ Вадим Кумин поздравил ветеранов депо Москва-Сортировочная с Днем железнодорожника, сообщает Агентство "Москва".

Также Кумин возложил цветы к памятнику железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Кумин назвал депо легендарным. Политик отметил, что именно здесь прошел первый ленинский коммунистический субботник, это произошло 12 апреля 1919 года.

Кандидат напомнил, как рабочие остались после смены и без оплаты отремонтировали три паровоза. По словам кандидата, Ленин назвал это "великим почином", а с этого события началась традиция субботников.

Он добавил, что вручил ветеранам партийные медали КПРФ в честь 100-летия Октябрьской революции.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. За должность борются действующий градоначальник Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин от "Союза горожан".