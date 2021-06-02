В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о подготовке совместного заявления президентов России и США по итогам предстоящего саммита в Женеве, сообщает РИА Новости.

Замминистра заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. При этом, по его словам, многие идеи находятся в работе.

"Многие идеи есть, все в работе, пока преждевременно говорить о чем-либо конкретном", – сказал Рябков.

Он добавил, что формат встречи Владимира Путина и Джо Байдена еще не согласован.

Встреча двух лидеров должна пройти в Женеве 16 июня. Главы государств обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

Это будет первая личная встреча двух президентов с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Американская администрация ожидает от предстоящего саммита обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.