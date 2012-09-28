В столице живут в полтора раза больше пенсионеров, чем в Подмосковье

За последние два года численность пенсионеров Москвы и Московской области увеличилась на 171 тысячу человек.

Всего, по данным пресс-службы Отделения ПФР по Москве и Московской области, в столичном регионе проживает 4 миллиона 599 тысяч пенсионеров.

При этом число московских пенсионеров превышает количество пенсионеров Подмосковья в полтора раза: в столице проживает 2 миллиона 766 тысяч пенсионеров, а в области – 1 миллион 823 тысячи пенсионеров.

Сейчас в столичном регионе трудовые пенсии получают 4 миллиона 406 тысяч человек, в частности, пенсии по старости получают 4 миллиона пенсионеров, а по инвалидности - 278 тысяч человек. Кроме того, выплаты по государственному пенсионному обеспечению получают 192,5 тысячи человек. Также за последние полгода до 161 тысячи человек увеличилось количество граждан, получающих социальные пенсии. А численность граждан-получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) составила 1 миллион 842 тысячи человек.

На 1 сентября 2012 года средний размер трудовой пенсии по старости в столице составляет 10448,3 рубля, а в Московской области – 10365,4 рубля. Таким образом, с начала года пенсии в Москве и области выросли на 1026 рублей.

Напомним, недавно власти столицы приняли решение лишить столичной надбавки пенсионеров, проживших в Москве менее десяти лет. Причиной этого чиновники называют то, что в последние годы многие пенсионеры переезжают в столицу ради получения дополнительных московских выплат. Кроме того, единый социальный стандарт для Москвы в 2013 году не будет повышаться: по словам властей, он уже определен с учетом будущей инфляции.