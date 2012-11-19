В парке "Красная Пресня" пройдет фестиваль "Город мам"

19 ноября 2012, 14:39
В ПКиО "Красная Пресня" 25 ноября состоится семейный фестиваль "Город Мам". Мероприятие приурочено к Международному дню матери, который отмечают в России в последнее воскресенье ноября.
В рамках фестиваля пройдет футбольный матч "для пап", будут проводиться веселые конкурсы для детей, творческие и танцевальные мастер-классы для всех участников. Ожидается выступление уличного оркестра "Точки над Ё" и Кати Гордон вместе с группой Blondrock.
Также в программе фестиваля: галерея фотоискусств "Мама - первое слово"; мастер-класс по семейной фотографии; iMam - конкурс семейных "луков" в социальных сетях; приключенческий квест "Город мам"; детский книжный автобус "Бампер"; мастер-класс по линди хопу от Moscow Swing Dance Society.
Кроме того, в рамках фестиваля можно будет получить консультации ведущих специалистов в области психологии, педагогики, диетологии.
Режим работы парка с 9.00 до 22.00. Принять участие в фестивале могут все желающие. Вход бесплатный.
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