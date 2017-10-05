Панорамы парка "Зарядье" появились на "Яндекс.Картах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Панорамы столичного парка "Зарядье" появились на "Яндекс.Картах", сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу сервиса. Теперь по новому парку можно совершить виртуальную прогулку.

Отмечается, что в сервис загружены панорамы всех четырех ландшафтных зон парка вместе с основными достопримечательностями. Теперь при желании можно во всех деталях рассмотреть луга, тундру, "парящий" мост и вид на Кремль. Также с помощью сервиса можно посмотреть, что находится под стеклянной "корой" над концертным залом или увидеть трибуны Большого амфитеатра.

Фотографии для сервиса были сделаны утром 13 сентября, когда в парке еще не было посетителей. Панорамы сняли с 109 точек парка. Вместе с панорамами на картах Яндекса также появилась подробная схема парка.