Отопление дали в 95% жилых домов Подмосковья

Отопление включено в 95 процентах жилых домов Московской области. На подготовку систем жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме из различных источников потрачено более 10 миллиардов рублей.

"Несмотря на сложный процесс финансирования, более 400 километров сетей отремонтировано, и общие затраты муниципалов, бюджетных, небюджетных организаций по подготовке к зиме составили 10,5 миллиарда рублей", - сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра ЖКХ Подмосковья Павла Жданова.

По его словам, в этом году в Подмосковье к зиме подготовлены более 53 тысячи многоквартирных домов и 2,3 тысячи котельных. При этом некоторые предприятия ЖКХ самостоятельно проходили подготовку к зиме, например, Коломенские теплосети, ОАО "Мытищинская теплосеть" и другие.

Ранее Жданов заявил, что проблемы с подачей отопления должны быть решены в течение недели. Сложная ситуация сложилась в военных городках, а также городе Рошаль, где тепло смогут дать не ранее 15 октября.