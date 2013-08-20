Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье опережает график

Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье идет с опережением графика. В целом по региону показатель готовности на 15 августа составил 77 процентов, согласно плану он должен быть не менее 75, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подготовку области к зиме планируется полностью завершить к 15 сентября, отметил замминистра стройкомплекса и ЖКХ Подмосковья Павел Жданов.

Лучшими по подготовке к зиме названы городские округа Балашиха, Электросталь, Коломна, Железнодорожный, Реутов, а также Ленинский, Ступинский, Клинский муниципальные районы.

В число отстающих от графика попали Можайский, Щелковский, Волоколамский муниципальный районы, Краснозаводск, Красноармейск, Хотьково, Рошаль, Лосино-Петровский.

Также плохая ситуация сложилась в военных городках, где задолженность организаций, подведомственных Минобороны, перед коммунальщиками Подмосковья составляет более 800 миллионов рублей, а за потребленный газ перед ООО "Газпром межрегионгаз Москва" - 1,2 миллиарда рублей.

Ранее правительство Московской области решило направить письмо главе Минобороны России Сергею Шойгу и гендиректору ОАО "Славянка" Олегу Белавенцеву с просьбой обратить внимание на сложившуюся в подмосковных военных городках ситуацию.