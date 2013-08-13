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13 августа 2013, 20:37

Спорт

Для фигуристов-юниоров сняли ограничение по возрасту для участия в ЧР

Для фигуристов-юниоров сняли ограничения по возрасту для участия в этапах Кубка и чемпионата России. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания России.

Соответствующие изменения внесены в Положение о всероссийских соревнованиях по фигурному катанию в сезоне 2013-2014.

Согласно изменениям, теперь к участию в этапах Кубка России и первенству России среди юниоров допускаются спортсмены в одиночном катании без нижнего ограничения возраста. Раньше до участия допускались фигуристы, старше 14 лет.

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