Для фигуристов-юниоров сняли ограничение по возрасту для участия в ЧР

Для фигуристов-юниоров сняли ограничения по возрасту для участия в этапах Кубка и чемпионата России. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания России.

Соответствующие изменения внесены в Положение о всероссийских соревнованиях по фигурному катанию в сезоне 2013-2014.

Согласно изменениям, теперь к участию в этапах Кубка России и первенству России среди юниоров допускаются спортсмены в одиночном катании без нижнего ограничения возраста. Раньше до участия допускались фигуристы, старше 14 лет.