Курильщикам предложили бросить сигарету в обмен на сладости

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Волонтеры движения "Безопасная столица" проводят акцию в центре столицы, предлагая курильщикам обменять сигареты на сладости, передает телеканал Москва 24.

Прохожие на предложение реагируют по-разному. Кто-то вежливо отказывается, кто-то напротив, принимает угощение, выбросив сигарету.

Иногда подобные акции заканчиваются потасовками. У ТЦ "Европейский" молодые люди подошли к мужчинам, предложив им выбросить сигареты и нарвались на драку. Кто стало зачинщиком, разбиралась полиция.

Врач-психотерапевт Валерий Лыков отметил, что курение активнее распространяется среди молодых людей. "Начиная с 40 до 50 идет снижение. И еще ниже – от 50 до преклонного возраста", – завил специалист.

Польза от прекращения курения начинается уже с первых 20 минут, когда выравнивается пульс. Легкие начнут чувствовать себя лучше уже через три дня. Затем окрепнет желудок, через месяц – повысится иммунитет, через три – исчезнет кашель. Спустя год после отказа сократится риск возникновения инфаркта, инсульта и онкологии.