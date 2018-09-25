В столице наградили победителей конкурса "TVоя Москва"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

25-го сентября в Московском академическом театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко состоялась IV Торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса "TVоя Москва".



Лауреатами в этом сезоне стали:

Номинация "TVоя Москва — лучший город мира!" — Творческий дуэт k&k: Маргарян Каринэ Оганнесовна и Верлина Екатерина Сергеевна

Номинация "Голос TVоей Москвы" — Анастасия Михеева и Виктория Карташёва

Номинация "TVоя Москва online" — Илья Шаронов

Номинация "TVой взгляд на Москву" — Дмитрий Сергеев

Номинация "TVоя Москва в объективе событий" — Екатерина Шумеева

Номинация "Событие TVоей Москвы" — Юлия Летуновская

Номинация "TVоя интеграция в блогосферу" — Елизавета Александровна Дегтерева

Номинация "TVоя Москва в цифровой среде" —Артем Викторович Шутов

Поздравить победителей на сцену театра в этот вечер вышли ведущие телеканала Москва 24 Иван Распопов и Елена Толстая, а также группа IOWA. Награды же вручили теле- и радиоведущие братья Андрей и Кирилл Эйхфусы, бизнес-тренер, писатель, телерадиоведущий, основатель компании Business Speech Никита Непряхин, телерадиоведущий "Москва Медиа" Федор Баландин, HR-директор "Tele2 Москва" Зоя Изотова, радиоведущая Capital FM Диана Цымбалюк, руководитель отдела по работе с соцсетями Объединенной редакции "Москва Медиа" Антон Милехин, а также блогеры Лера Любарская и Касё Гасанов.

"TVоя Москва" — это 24 бесплатных мастер-класса и творческий конкурс. В этом году у слушателей и участников проекта традиционно была возможность бесплатно получить знания и шанс попасть в мир медиаиндустрии.

Впервые победители конкурса получили возможность пройти оплачиваемую стажировку на телеканале Москва 24, радиостанции Москва FM, на портале m24.ru и в других СМИ холдинга.

"TVоя Москва" – лауреат бизнес-премии Best.ru в номинации "Проект года". Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.