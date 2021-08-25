Объявлен конкурс рисунков по ПДД, приуроченный ко Дню знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной объявил о старте IV Всероссийского конкурса детских рисунков "Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад", направленного на профилактику ДТП с участием детей.

Конкурс, приуроченный ко Дню знаний, пройдет в период с 23 августа по 30 сентября. Организаторы предлагают детям от 3 до 14 лет разработать персональный маршрут от дома до школы и отобразить его в своих творческих работах. Рисунки принимаются строго по электронной почте.

В свою очередь, ГИБДД Москвы с начала 2021 года пресекла более 24 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле. В ведомстве подчеркнули, что применение детских кресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности юных пассажиров. Детские удерживающие устройства позволяют снизить риск получения травм (в том числе несовместимых с жизнью) в случае ДТП.

Ранее сообщалось о старте приема заявок на конкурс "Рисуем любимый город". Принять участие в конкурсе могли дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет. Заявки принимались в четырех номинациях: "Мегаполис будущего. Москва-2050", "Я шагаю по Москве", "Зеленый город – экогород" и "Не все герои носят плащи".