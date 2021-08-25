Объявлен конкурс рисунков по ПДД, приуроченный ко Дню знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной объявил о старте IV Всероссийского конкурса детских рисунков "Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад", направленного на профилактику ДТП с участием детей.
Конкурс, приуроченный ко Дню знаний, пройдет в период с 23 августа по 30 сентября. Организаторы предлагают детям от 3 до 14 лет разработать персональный маршрут от дома до школы и отобразить его в своих творческих работах. Рисунки принимаются строго по электронной почте.
В свою очередь, ГИБДД Москвы с начала 2021 года пресекла более 24 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле. В ведомстве подчеркнули, что применение детских кресел является важнейшим условием для обеспечения безопасности юных пассажиров. Детские удерживающие устройства позволяют снизить риск получения травм (в том числе несовместимых с жизнью) в случае ДТП.
Ранее сообщалось о старте приема заявок на конкурс "Рисуем любимый город". Принять участие в конкурсе могли дети и подростки в возрасте от 5 до 16 лет. Заявки принимались в четырех номинациях: "Мегаполис будущего. Москва-2050", "Я шагаю по Москве", "Зеленый город – экогород" и "Не все герои носят плащи".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: