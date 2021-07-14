Стали известны победители конкурса "Страна открытий"

Фото: yourguide.cityofdiscoveries.moscow

Всероссийский образовательно-туристический конкурс видеороликов "Страна открытий" подвел итоги. В этом году в нем приняли участие более 25 тысяч школьников России. Его победителями стали 100 школьников из 50 регионов.

В конкурсе, организованном Ростуризмом, комитетом по туризму города Москвы и ГК "Просвещение", приняли участие более 25 тысяч детей со всех уголков страны, которые записали видеоролики с рассказом о локальных туристических достопримечательностях и выложили их на платформе TikTok. В рамках проекта школьники представили региональные технопарки, высокотехнологичные производства, музеи, архитектурные объекты, транспортную систему и другие объекты согласно 10 номинациям.

"Конкурс, без преувеличения, поддержали ребята со всей страны – от Калининграда до Чукотки. Среди участников – преимущественно школьники старших классов в возрасте 15–17 лет, а самыми популярными номинациями стали «Урбанистика» и «Россия глазами детей». Нашей главной задачей было привлечь ребят к теме туризма и путешествий по стране", – прокомментировала заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова.

В свою очередь, председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева добавила, что конкурс – пример того, как можно раскрыть творческий потенциал молодежи, используя понятные им цифровые инструменты.

Лучшие видеоролики выбрало экспертное жюри, в состав которого вошли тревел-блогер Кристина Макеева, балетмейстер Алла Духова, телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, певец Павел Артемьев, популярные блогеры, режиссеры и фотографы, а также представители делового и культурного сообщества и федеральных органов власти.

15 августа для победителей конкурса будет организована специальная экскурсия по образовательно-туристическим маршрутам Москвы, а с 16 по 20 августа их ждет главный приз – масштабное путешествие на уникальном детском поезде РЖД. Вместе с известными блогерами ребята посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару и познакомятся с высокотехнологичными, историческими и культурными объектами этих городов.