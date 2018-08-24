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Общество

24 августа 2018, 00:15

Солнечная и теплая погода без осадков ждет москвичей в пятницу

общество погода

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в пятницу, 24 августа, воздух прогреется до 21-23 градусов тепла днем. Ночью температура опустится до 14 градусов.

Москвичам обещают ясную погоду, без осадков. Атмосферное давление будет находиться на отметке 751 миллиметр ртутного столба, говорится на портале "Метеоновости". Ветер подует со скоростью 3-4 метра в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в столице последняя неделя лета начнется с 29-градусной жары. Теплую дневную температуру в город принесет антициклон. В начале недели осадков не ожидается.

Ближайшие выходные принесут в столицу тепло. Днем в субботу, 25 августа, температура поднимется до 24–26 градусов, а в области – до 21–26. В воскресенье днем москвичей тоже ждет теплая погода 22–27 градусов тепла.

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