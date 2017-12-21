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Последний в году звездопад москвичи смогут увидеть в ночь зимнего солнцестояния. Метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы достигнет своего максимума с 21 на 22 декабря.
"В ночь солнцестояния с 21 на 22 декабря 2017 года максимума достигнет самый северный метеорный поток – Урсиды. Свое название он получил от латинского названия созвездия Малой Медведицы – Ursa Minor, где расположен его радиант (область вылета метеоров)", – говорится в сообщении Московского планетария, передает Агентство "Москва".
Ожидается около 5-10 метеоров в час. При этом условия для видимости будут благоприятные: Луна скроется за горизонт после шести вечера по московскому времени и не помешает наблюдениям, поэтому увидеть падающие звезды можно будет, начиная уже с семи вечера.
В пресс-службе также уточнили, что активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25 декабря каждого года, в это время Земля пролетает через рой мелких частиц, оставленных кометой Туттля.
В начале декабря москвичи также могли увидеть в небе яркий звездопад Геминиды, превосходящий по количеству "падающих звезд" все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды".
Геминиды являются самым сильным метеорным потоком года. Метеоры, белые и яркие, могут падать очень часто − до 120 метеоров в час в ночь максимума активности.
В ноябре жители России могли наблюдать метеорный поток Леониды, известный около 3800 лет. Он назван по имени созвездия Льва, в котором расположен его радиант (область вылета метеоров). Это очень яркие и быстрые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в час. Интенсивность потока варьируется от года к году.
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