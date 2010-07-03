Госдума продлила приостановку выплат по советским вкладам

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о продлении до 1 января 2023 года приостановки компенсации сбережений, помещенных во вклады в Сбербанке в период до 20 июня 1991 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года. Это связано с тем, что правительство еще не разработало механизмы, которые бы устанавливали порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства. Кабмин также указывает на отсутствие средств для полной компенсации всех советских вкладов.

Закон о гарантированном восстановлении сбережений граждан, помещенных во вклады Сбербанка, а также во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР был принят в 1995 году. Восстанавливать вклады должны путем их перевода в долговые обязательства России. На эти цели только в 2020 году потребовалось бы около 45 триллионов рублей.

Ранее Минфин опубликовал проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. Согласно документу, профицит федерального бюджета России в будущем году составит 0,9 триллиона рублей, в 2021 году – 0,6 триллиона рублей, а в 2022 году – 0,3 триллиона.

Доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021 году – 21,2 триллиона, в 2022 году – 22 триллиона рублей.

