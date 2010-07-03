Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 25 градусов. Москвичей порадует сухая и очень теплая погода с температурой воздуха на 7–9 выше климатической нормы, сообщает центр погоды "Фобос".

Ночами воздух не остынет ниже плюс 3–8 градусов, а в дневные часы в середине недели ожидается до плюс 18–23, местами до плюс 25. Такая погода характерна показателям конца мая-начала июня.

"Поэтому точно готовьте смену своего гардероба и переобуйте свои автомобили на теплый сезон", – говорится в сообщении центра.

В субботу, 20 апреля, днем возможны дожди, температура воздуха составит от 11 до 13 градусов тепла. В воскресенье в дневные часы воздух прогреется до плюс 12–17 градусов.

В то же время завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов не исключил и майских снегопадов, но, по его словам, это нормальное явление. По словам климатолога, апрель в этом году не отличается аномальными колебаниями температуры.