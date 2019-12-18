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Общество

08:02

В УФСИН уточнили местонахождение экс-главы Сахалина Хорошавина

общество

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Экс-глава Сахалина Александр Хорошавин находится в СИЗО в Южно-Сахалинске. Об этом заявили ТАСС в Управлении ФСИН по регионы.

Там подчеркнули, что сообщение адвоката Евгения Балабаса о том, что Хорошавина якобы "вывезли в неизвестном направлении" не соответствует действительности.

"Хорошавин сейчас находится в СИЗО Южно-Сахалинска, он прибыл туда вчера. До этого его местонахождение также было известно, он содержался в хабаровском СИЗО", – сказал собеседник.

Балабас заявил, что родственникам и защите месяц ничего не известно о местонахождении бывшего главы региона. При этом, по его словам, УФСИН проигнорировало официальный запрос.

12 сентября Верховный суд РФ отменил арест Хорошавина начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора. Однако на положении экс-губернатора решение не сказалось из-за вступившего в силу приговора.

9 февраля 2018 года Хорошавина признали виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей. В апреле 2019 года Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на приговор.

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