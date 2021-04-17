Еще 1 638 пациентов вылечились от коронавируса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве за последние сутки от коронавируса выздоровели еще 1 638 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 970 320", – говорится в сообщении.
В столице за минувшие 24 часа выявили 2 822 новых случая заражения СOVID-19. Кроме того, за сутки госпитализированы 993 человека.
В Оперштабе добавили, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Ранее российский вирусолог, доктор медицинский наук Виктор Зуев рассказал, что жаркое лето, которое прогнозируют синоптики, может ускорить ликвидацию эпидемии COVID-19 в России, ведь для коронавируса повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором. По его словам, коронавирусная инфекция относится к группе пневмотропных вирусов, которые поражают прежде всего дыхательную систему.
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