Еще 1 638 пациентов вылечились от коронавируса в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за последние сутки от коронавируса выздоровели еще 1 638 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 970 320", – говорится в сообщении.

В столице за минувшие 24 часа выявили 2 822 новых случая заражения СOVID-19. Кроме того, за сутки госпитализированы 993 человека.

В Оперштабе добавили, что за сутки в столице скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Ранее российский вирусолог, доктор медицинский наук Виктор Зуев рассказал, что жаркое лето, которое прогнозируют синоптики, может ускорить ликвидацию эпидемии COVID-19 в России, ведь для коронавируса повышение температуры воздуха является неблагоприятным фактором. По его словам, коронавирусная инфекция относится к группе пневмотропных вирусов, которые поражают прежде всего дыхательную систему.