Дождливо: москвичам рассказали о погоде на понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале новой недели в Москве продолжится холодная погода с кратковременными дождями. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днем в столице температура воздуха прогреется до 22 градусов, ночью значения столбиков термометра упадут до +13 градусов. Будет дуть слабый ветер – не более 1-2 метров в секунду.

Синоптики обещают переменную облачность в московском регионе. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столицу пришло небольшое потепление. Воздух прогрелся до 21 градуса, утром было солнечно и безветренно. Впрочем, к обеду погода вновь испортилась.