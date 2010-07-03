Диетолог поделилась рецептом "космического" пюре

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в День космонавтики поделилась рецептом пюре в космическом стиле. Блюдо она назвала "Эта зеленая планета". Такое пюре хорошо подойдет для ужина, так как низкокалорийное. Рецептом она поделилась с Агентством "Москва".
"Пюре "Эта зеленая планета" вполне будет соответствовать космической атмосфере вашего ужина, так как принято считать, что космонавты питаются блюдами в тюбиках в виде пюре. В порции такого пюре будет около 280 ккал, что позволит насладиться ужином без вреда для фигуры", – сказала диетолог.
На две порции пюре нужно взять по 300 граммов картофеля и брокколи (можно замороженную), 50 граммов молока, 10 – сливочного масла, 1 – поваренной соли и 20 – петрушки.
Сваренный в подсоленной воде картофель нужно размять с подогретым молоком и растопленным сливочным маслом. Туда добавить заранее сваренную и измельчению в блендере брокколи. Пюре переложить в смазанные маслом круглые формочки из фольги и запекать в духовом шкафу 15-20 минут. Перед подачей такое "космическое" блюдо можно украсить измельченной зеленью петрушки.
Ранее Стародубова по случаю Дня космонавтики рассказала, как приготовить еду космонавтов в домашних условиях. Чтобы создать праздничное настроение, можно стилизовать обычную еду под космическую и приготовить блюда как пюре. Сама подача блюд тоже влияет на создание атмосферы за столом.
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