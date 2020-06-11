Более половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более половины новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве младше 45 лет. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

"41% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% – от 46 до 65 лет, 11,9% – от 66 до 79 лет, еще 4,9% – старше 80 лет", – говорится в сообщении.

При этом 10,5% среди новых выявленных случаев приходится на детей.

За сутки в Москве подтвердили 1 436 случаев COVID-19. Таким образом, всего к настоящему моменту в городе зафиксирован 201 221 случай коронавируса.

Уточняется, что все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявили 8 779 новых случаев COVID-19. Из них 3 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выразила надежду на сохранение тенденции по коронавирусу, которая сейчас сложилась в стране. Она подчеркивала, что это удастся сделать только при исполнении всех требований властей.

Также президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что выход из ограничительных мер должен быть осознанным и спокойным. Он подчеркивал, что ситуация с COVID-19 в России в целом стабилизируется и улучшается. Однако президент отмечал, что сейчас нужно самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе.