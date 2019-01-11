До 12 градусов мороза и небольшой снег ожидается в Москве в пятницу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Предстоящим днем погода столичного региона будет определяться ложбиной циклона. Редкое солнце, густые облака, местами небольшой снег и умеренный минус ожидается в Москве 11 января, сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в городе – от минус 9 до минус 7 градусов, по области – от 12 до 7 градусов мороза. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Ранее сообщалось, что в пятницу в московском регионе ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки давление понизится примерно на 15 миллиметров ртутного столба. За субботу – еще на 5–8 миллиметров. Аномально низкое давление сохранится в столице и в начале следующей недели.

К 14 января атмосферное давление в Москве приблизится к рекордному низкому показателю – 723 миллиметров. Воздух прогреется до нуля градусов. Ночью столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов мороза. Днем будет не холоднее минус 5 градусов.