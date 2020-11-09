Жителей Подмосковья будут информировать о результатах тестов на COVID-19 при помощи СМС

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Жителей Подмосковья будут информировать о результатах тестов на коронавирус при помощи СМС-сообщений. Сервис заработает 10 ноября. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, передает РИА Новости.

"Если корректно введен номер телефона, то данному пациенту при появлении результата в системе будет отправляться результат – положительный у него или отрицательный", – заявила Стригункова.

Ранее губернатор региона заявил, что в Подмосковье с 16 ноября колледжи и вузы переведут на дистанционный формат обучения.

Также с 11 ноября в области планируется заблокировать социальные карты жителей старше 65 лет.

За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Без клинических проявлений болезни выявили 5 849 (26,8%) случаев. На Московскую область пришлось 660 случаев.