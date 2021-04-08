Еще 1 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице от коронавируса вылечились еще 1 746 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 955 148. В Москве выявлено 2 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 893 человека", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа в Москве скончались 55 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 8 672 новых случая коронавируса. Всего в стране подтверждено 4 614 834 случая COVID-19.

Ранее сообщалось, что переболевшим COVID-19 может понадобиться только одна доза "ЭпиВакКороны". Гендиректор Центра "Вектор" Ринат Максютов отметил, что это пока лишь гипотеза, требующая подтверждения.