Москвичам пообещали затяжные дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о дождях в пятницу. Об этом сообщает ТАСС.
"Выпадет до 7 миллиметров осадков, а месячная норма составляет 77 миллиметров", – отметил Тишковец.
Он добавил, что дожди продлятся до выходных. Из-за осадков и гроз температура в столице опустится до 22 градусов. Однако уже в субботу тучи начнут рассеиваться, а дневная температура повысится до 28–30 градусов.
Ранее Тишковец рассказал, что в конце этой недели, с 6 по 8 августа, выпадет около 20% месячной нормы осадков. Также синоптик предупредил, что самым дождливым днем этой недели станет пятница.
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Такой режим будет действовать до 9 часов вечера пятницы, 6 августа. Также отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Москвичей предупредили о непогоде в ближайшие дни
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