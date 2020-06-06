До 22 градусов тепла ожидается в столице в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 6 июня.

Как сообщает портал "Метеоновости", в конце дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть ветер преимущественно южного направления скоростью 3–8 метров в секунду. Кислородный режим благоприятный, атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в ближайшие дни в регионе установится аномальное тепло. В воскресенье, 7 июня, ожидается около +25... +27 градусов.

В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а к среде температура прибавится еще на четыре градуса, подчеркивала синоптик Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. По словам синоптика, температурный фон к концу недели будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса, он будет соответствовать самому жаркому времени для Москвы – концу июля.