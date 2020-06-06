Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:23

До 22 градусов тепла ожидается в столице в субботу

общество погода город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переменная облачность и до 22 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 6 июня.

Как сообщает портал "Метеоновости", в конце дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Будет дуть ветер преимущественно южного направления скоростью 3–8 метров в секунду. Кислородный режим благоприятный, атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в ближайшие дни в регионе установится аномальное тепло. В воскресенье, 7 июня, ожидается около +25... +27 градусов.

В начале следующей недели столбики термометров могут подняться до +28 градусов, а к среде температура прибавится еще на четыре градуса, подчеркивала синоптик Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что в Москве действительно наметится тенденция к потеплению. По словам синоптика, температурный фон к концу недели будет выше средних многолетних значений на 3–4 градуса, он будет соответствовать самому жаркому времени для Москвы – концу июля.

Синоптики предупредили о тридцатиградусной жаре в Москве

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать