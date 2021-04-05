Еще 815 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве более 950 тысяч человек вылечились от коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Количество вылечившихся увеличилось на 815 человек. Всего выздоровели уже 950 658 человек. За сутки выявили 1 876 новых случаев заражения, госпитализировали 731 человека.

За сутки в Москве скончались 50 пациентов с подтвержденной пневмонией и с положительным результатом тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 8 646 новых случаев коронавируса. Согласно результатам анализов, в том числе выявлено 1 125 случаев заболевания без клинических проявлений.