Рособрнадзор прекратил действие лицензии московского вуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор по результатам проверки прекратил действие лицензии Института международных отношений. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

"На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии ОАНО ВО "Институт международных отношений", – указано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

У вуза нет официального сайта. В группе института в социальной сети "ВКонтакте" опубликована лицензия, выданная Рособрнадзором в 2013 году. Согласно этим данным, в институте обучали по направлениям "международные отношения", "филология", "лингвистика", "экономика" и "туризм". Учебный корпус располагается на улице Сретенке.

