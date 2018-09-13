Выставка "Навигатор Поступления" пройдет в Москве 15 сентября

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

15 сентября в столичном ДК ЗИЛ пройдет 10-я юбилейная выставка "Навигатор Поступления".

Выставка соберет на одной площадке 46 ведущих вузов страны и мира и 20 тысяч абитуриентов, а также известных спикеров, работодателей и психологов.

Будущие выпускники и их родители смогут получить полную информацию о выборе специальности и поступлении в крупнейшие вузы: МГУ, РАНХиГС, ВШЭ, МФТИ, ДвФУ, РЭУ, МПГУ и другие. Представители вузов расскажут о требованиях к поступающим и о том, как увеличить шансы поступления на бюджет.



Представители иностранных университетов UniversityofNicosia, CCN, Education USA расскажут, как туда поступить, подготовить портфолио, выиграть грант и получать стипендию.

Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и панельных дискуссиях с экспертами, а также послушать лекции. Старшеклассникам расскажут об успешной подготовке к ЕГЭ.

Также гостей ждет интерактивная "Зона тестирования". Там учащиеся старших классов пройдут диагностику и смогут оценить свои знания по предметам.

В этом году "Навигатор поступления" пройдет в столице в 10-й раз. Такие же выставки состоятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Владимире, Краснодаре, Волгограде и Минске (Белоруссия).