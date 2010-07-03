В МГУ анонсировали первые "Скрипальские чтения"

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В МГУ имени Ломоносова планируют провести научную конференцию "Скрипальские чтения". Александра Петрова и Руслана Боширова не мероприятии не ждут, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета политологии.

"Планируется провести научное мероприятие, куда будут приглашены представители научного сообщества, специализирующиеся на изучении информационных войн", – заявили на факультете.

На конференции планируется обсудить "опыт западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию РФ".

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Британские власти утверждают, что покушение организовали российские спецслужбы, использовав нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.

В совершении преступления Лондон подозревает граждан РФ – Александра Мишкина (Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).