Ученые рассказали, когда люди стали использовать одежду

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Археологи из Университета штата Аризона, изучив находки в марокканской пещере, выяснили, что первые инструменты для снятия шкур с животных появились более 100 тысяч лет назад. Свои выводы они опубликовали в журнале iScience, сообщает "Газета.ру".

Однако точной даты начала ношения одежды людьми ученые не определили. Согласно результатам исследования нательной вши, одежда могла появиться около 170 тысяч лет назад. При этом средний возраст инструментов для создания вещей составляет около 50–60 тысяч лет. Это найденные в пещерах Сибири и Южной Африки швейные иглы.

Найденные недавно инструменты говорят, что их использовали гораздо раньше – около 120 тысяч лет назад.

Ученые изучили найденные в одной из пещер Марокко останки животных и артефакты. Там 90–120 тысяч лет назад жили люди. Было обнаружено около 60 костей животных, обточенных с целью использования в качестве орудия труда для снятия шкур с животных. Найденные инструменты имеют такую же форму, что и уже известные предметы для обработки кожи.

Археологи отметили, что в этой пещере люди занимались снятием кожи и шкур с животных, чтобы одеваться в них ради тепла.

Ранее специалисты из США назвали привычки во время и перед сном, которые оказывают негативное влияние на состояние кожи.

Например, эксперты порекомендовали перестать спать на боку. Такое положение тела может спровоцировать появление морщин. Кроме того, выбрав сон на спине, человек может предотвратить появление мешков под глазами.

