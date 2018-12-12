Назван самый быстрый житель Земли

Тропический муравей Mystrium camillae способен щелкать жвалами со скоростью более 90 метров в секунду, что делает его движения самыми быстрыми на Земле. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

Этот вид муравьев распространен в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они обитают под землей или в стволах деревьев.

Длинные зазубренные жвалы нужны им для защиты и нападения. Муравьи быстро защелкивают их, нанося удары противнику за 0,5 миллисекунды.

Кроме того, таких муравьев называют дракулами из-за того, что они питаются гемолимфой своих личинок: они прокусывают их, но это не губительно.

Выяснить, как работают жвалы муравьев, ученые смогли с помощью рентгена и высокоскоростных камер, способных получать свыше 480 тысяч кадров в секунду.

Оказалось, что челюсти этих муравьев разгоняются до 320 километров в час за 0,000015 секунды. Соприкосновение с жвалами опрокидывает и оглушает термитов и других более крупных насекомых.

Ранее европейские ученые выяснили, что вид африканских муравьев Megaponera analis оказывают помощь своим собратьям. Этот вид насекомых часто страдает во время нападений на гнезда термитов.