Назван самый быстрый житель Земли

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Тропический муравей Mystrium camillae способен щелкать жвалами со скоростью более 90 метров в секунду, что делает его движения самыми быстрыми на Земле. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
Этот вид муравьев распространен в Юго-Восточной Азии и Австралии. Они обитают под землей или в стволах деревьев.
Длинные зазубренные жвалы нужны им для защиты и нападения. Муравьи быстро защелкивают их, нанося удары противнику за 0,5 миллисекунды.
Кроме того, таких муравьев называют дракулами из-за того, что они питаются гемолимфой своих личинок: они прокусывают их, но это не губительно.
Выяснить, как работают жвалы муравьев, ученые смогли с помощью рентгена и высокоскоростных камер, способных получать свыше 480 тысяч кадров в секунду.
Оказалось, что челюсти этих муравьев разгоняются до 320 километров в час за 0,000015 секунды. Соприкосновение с жвалами опрокидывает и оглушает термитов и других более крупных насекомых.
Ранее европейские ученые выяснили, что вид африканских муравьев Megaponera analis оказывают помощь своим собратьям. Этот вид насекомых часто страдает во время нападений на гнезда термитов.
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