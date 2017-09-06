На Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

Мощнейшая за 12 лет вспышка на Солнце произошла в среду, 6 сентября. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

По словам астрономов, явление случилось из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Это событие формируется при очень редких условиях, обычно на стадии пика солнечной активности. Однако в этот раз показатель находился на минимальном значении. Ученым еще предстоит узнать, как произошла вспышка.



Все вспышки астрономы разделяют на пять классов – A, B, C, M и X – по возрастанию в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Последняя принадлежит к классу X. Ученые отмечают, что она произошла именно с той стороны светила, которая была направлена к Земле. Ожидается, что воздействие вспышки окажется максимальным и проявятся через несколько дней.

Ранее астрономы предсказали появление в Солнечной системе еще одной звезды, которую назвали "вторым Cолнцем". Ее появление может привести к катастрофическим последствиям для нашей планеты.

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