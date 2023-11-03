Ученые заявили, что слоны и носороги делают леса разнообразнее

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Шведские ученые из Лундского университета заявили, что регионы с большим количеством слонов, носорогов, лосей и других обладают более разнообразным древесным покровом. Это помогает процветать другим видам, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале One Earth.

"Наши результаты раскрывают интересную и сложную историю о том, как крупные травоядные животные формируют природные ландшафты мира. Древесный покров в этих районах более редкий, но его разнообразие намного выше, чем в районах без крупных травоядных животных", – уточнил ведущий автор исследования Ланьхуэй Ван.

Исследователи пришли к выводу после новых результатов, что в некоторые регионы следует интегрировать крупных травоядных животных для восстановления и сохранения природы. Это важно в том числе для формирования ландшафтов и биоразнообразия, на которое влияют животные.

По словам ученых, для реализации программы ООН по восстановлению до 100 тысяч квадратных километров природных территорий придется нарастить поголовье дикой травоядной мегафауны.

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