В Москве откроется Центр молодежного парламентаризма

В Москве откроется первый в России Центр молодежного парламентаризма. Торжественное мероприятие пройдет 22 ноября.

Центр будет работать по адресу: улица Каховка, 21. Он станет площадкой для реализации инициатив московской молодежи, сообщает пресс-служба департамента семейной и молодежной политики столицы.

В открытии Центра примут участие члены молодежных организаций и общественных объединений, активисты политических партий, представители Молодежного парламента города, а также депутаты и чиновники.

В рамках мероприятия пройдет 6-й Съезд молодежных парламентов и вручение ежегодной премии "Молодой парламентарий – 2012".