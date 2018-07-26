В Технограде на ВДНХ можно будет получить новую специальность – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Технограде на территории ВДНХ можно будет получить более 40 различных профессий. Об этом рассказал Сергей Собянин в Twitter.

Занятия предназначены для школьников, выпускников колледжей и всех желающих, кто хочет получить первую или вторую специальность.

Площадь Технограда составляет более 30 тысяч квадратных метров. Здесь есть самое современное оборудование для получения профессиональных навыков.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах отреставрировать фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.

К настоящему моменту практически завершены работы по возрождению павильона "Казахстан", уже отреставрирована арка главного входа.