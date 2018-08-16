Собянин: каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей

16 августа, 07:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Каждый десятый россиянин получает пенсию и медобслуживание за счет отчислений москвичей в пенсионные фонды и фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что в столице нет незаслуженных денег, а также развеял предубеждение о том, что Москву кормят другие регионы. "На самом деле все с точностью до наоборот: каждый десятый россиянин получает пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды, каждый десятый россиянин обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования", – сказал мэр в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, размещенном в его соцсетях.
Собянин напомнил, что в 2018 году столица перечислила в федеральный бюджет сумму, сравнимую с объемом трансфертов, которые потом распределяют по остальным регионам России.
Глава города назвал Москву крупнейшим донором. Таковыми, по словам мэра, являются все крупные города, включая столицы регионов. Это обеспечивается за счет того, что в больших населенных пунктах выше производительность труда, подытожил мэр.
Ранее сообщалось, что в 2017 году столичный бюджет получил за счет налоговых отчислений 2,044 триллиона рублей. Основная доля – НДФЛ и налог на прибыль принесли 818 и 653 миллиардов рублей. Ожидается, что в 2018 году доходы Москвы составят 2,1 триллиона рублей, а в 2019 году – 2,2 триллиона.
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