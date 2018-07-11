Собянин объявил благодарность Мосгоcэкспертизе и аналитическому центру при ведомстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, в котором объявил благодарность коллективам Мосгоcэкспертизы и Научно-исследовательского аналитического центра. Об этом сообщает портал портал мэра и правительства Москвы.

"Объявить благодарность коллективам: Государственного автономного учреждения города Москвы "Научно-исследовательский аналитический центр"; Государственного автономного учреждения города Москвы "Московская государственная экспертиза за большой вклад в развитие строительной отрасли города", – сообщается в документе.

Ранее мэрия наградила 17 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава".