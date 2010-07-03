Культурный центр "Внуково" открылся после капремонта

Фото: www.ccvnukovo.ru

Сергей Собянин посетил культурный центр "Внуково". Мэр Москвы заявил, что ремонт культурного центра сейчас уже завершен, а весной будет проводиться благоустройство прилегающей территории.

"Практически новое здание, инженерные коммуникации, перекрытия, конструктивные элементы, кровля и отделка - все сделано в современном стиле. Так что это условно ремонт. На самом деле, это новый качественно сделанный объект. Для Внуково, мне кажется, это значимая история, потому что здесь ничего другого, к сожалению, нет с точки зрения культуры. Это такой центральный объект", – сказал Собянин, общаясь с представителями молодежной палаты Внуково, собрания которой теперь проходят на базе нового центра.

В ходе ремонта в культурном центре обустроили несколько пространств. Это холл первого этажа – здесь проходят художественные выставки, творческие встречи, показы мультфильмов, театральные постановки, мастер-классы. Хореографический зал – уложили паркет, проводятся танцевальные мастер-классы, конкурсы, турниры по спортивно-бальным танцам.

Спортзал – организованы занятия по баскетболу, волейболу, футболу, теннису, общей физподготовке в рамках программы "Московское долголетие", проходят спортивные турниры по тхэквондо, айкидо и другим видам единоборств. Театрально-концертный зал на 556 посадочных мест, который оснащен современным светозвуковым и сценическим оборудованием, системой видеопроекции, удобными креслами для зрителей и системой кондиционирования. Есть гримерки для артистов, помещение для работы специалистов по звуку и свету.

Также в культурном центре восстановили 11-метровый поворотный круг, установили пять софитных ферм и штанкетные подъемники. В арт-фойе раз в полгода планируется проводить фестиваль граффити молодых уличных художников.

Также сообщается, что посетители смогут увидеть скафандр "Сокол", макеты космических кораблей, чемодан Сергея Королева, парадный китель Германа Титова, фотографии Валентины Терешковой и Андрея Туполева. В 2018 году культурный центр "Внуково" организовал и провел 600 культурно-массовых мероприятий. В общей сложности их посетили 28,2 тысячи человек. Работают 79 кружков, секций и любительских объединений для детей и взрослых, из них 25 – на бюджетной основе.