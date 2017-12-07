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Москва 24

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Мэр Москвы

7 декабря, 19:55

В столице наградили победителей конкурса "Московская реставрация"

мэр Москвы Сергей Собянин строительство

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин наградил лауреатов конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2017".

Конкурс проводился в седьмой раз. Церемония вручения прошла в Театре имени Моссовета. Лауреатами в этом году стали более 50 специалистов, в том числе организаций, принимавших участие в реставрации 20 объектов культурного наследия.

Цель конкурса – развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры.

Основные номинации конкурса:

  • лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию;
  • высокое качество ремонтно-реставрационных работ;
  • лучшая организация ремонтно-реставрационных работ;
  • научно-исследовательская работа и/или научно-методическое руководство.

Награды вручили по следующим разделам: объекты гражданской архитектуры, городские усадьбы, объекты культового зодчества, объекты промышленной архитектуры, объекты монументального искусства, объекты археологического наследия, молодой реставратор и специальные премии.

Начиная с 2011 года лауреатами конкурса стали 199 человек и организаций.

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