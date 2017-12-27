Детскую поликлинику ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Детская поликлиника на 140 посещений в смену введена в эксплуатацию в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Медучреждение построено по адресу поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово, участок № 27. Оно расположилось в микрорайоне с крупной жилой застройкой. Инвестором выступила ПАО "Группа компаний ПИК".

"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию. Эта поликлиника будет передана на баланс городу, а именно войдет в состав Троицкой городской больницы", – цитируют представители ведомств главу Олега Антосенко.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет 2,7 тысячи квадратных метров, отметили в пресс-службе. Первый этаж занимают регистратура, справочная, помещение охраны, помещение оформления больничных листов, кабинет флюорографии, процедурная-прививочная, фильтр-бокс и аптечный пункт.

Кабинеты специалистов, а также ЭХО-КГ, ЭЭГ, ЭКГ и УЗИ – на втором этаже. Там же принимают анализы. На третьем также сидят медики различных профилей и располагаются кабинеты вызова врача на дом, заведующего, а также помещения для бесед с лечащими врачами. Четвертый этаж отведен под технические помещения, конференц-зал и зоны для персонала.

Территория вокруг поликлиники благоустроена, есть парковка с местами для инвалидов.