Детскую поликлинику ввели в эксплуатацию в ТиНАО

27 декабря, 19:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин
Детская поликлиника на 140 посещений в смену введена в эксплуатацию в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Медучреждение построено по адресу поселение Сосенское, вблизи деревни Столбово, участок № 27. Оно расположилось в микрорайоне с крупной жилой застройкой. Инвестором выступила ПАО "Группа компаний ПИК".
"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод в эксплуатацию. Эта поликлиника будет передана на баланс городу, а именно войдет в состав Троицкой городской больницы", – цитируют представители ведомств главу Олега Антосенко.
Общая площадь четырехэтажного здания составляет 2,7 тысячи квадратных метров, отметили в пресс-службе. Первый этаж занимают регистратура, справочная, помещение охраны, помещение оформления больничных листов, кабинет флюорографии, процедурная-прививочная, фильтр-бокс и аптечный пункт.
Кабинеты специалистов, а также ЭХО-КГ, ЭЭГ, ЭКГ и УЗИ – на втором этаже. Там же принимают анализы. На третьем также сидят медики различных профилей и располагаются кабинеты вызова врача на дом, заведующего, а также помещения для бесед с лечащими врачами. Четвертый этаж отведен под технические помещения, конференц-зал и зоны для персонала.
Территория вокруг поликлиники благоустроена, есть парковка с местами для инвалидов.
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