Доктор Елена Кац разъяснила людям старшего возраста необходимость вакцинации

Фото: Николай Темников

Пожилые люди должны как можно быстрее вакцинироваться от коронавирусной инфекции, заявила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац на встрече с пенсионерами в клубе "Сфера" района Ивановского.

"До сих пор некоторые избегают вакцинации, рассчитывая "переждать" пандемию, – сказала Кац. – Это неправильная позиция, особенно для пожилых людей, которые более подвержены заболеваниям. Хочу напомнить, что в парках и скверах города развернуто 46 павильонов по программе "Здоровая Москва". В них можно не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку, что очень удобно для пожилых людей, гуляющих на свежем воздухе. Учитывая, что наступил дачный сезон и многие уезжают надолго за город, тянуть с вакцинацией не стоит".

Говоря о привлечении пенсионеров к программам активного досуга, доктор Кац отметила, что людей сегодня больше всего интересуют оздоровительные проекты, например дистанционные занятия фитнесом, танцами, йогой. Кроме того, востребованы курсы по работе в соцсетях, овладению компьютерными программами, лекции специалистов по противостоянию мошенникам, разъяснения по поводу назначения льгот и ряд других.

Ранее Кац предложила несколько инициатив по улучшению медицинского обслуживания детей. Так, она выступила с предложением сделать регулярной проверку здоровья школьников на базе поликлиник и "Центров здоровья" профильными специалистами. Кроме того, она отмечала, что в каждом образовательном учреждении должны принимать логопед и психолог.

С июня 2020 года жители столицы старше 18 лет внесли свыше 700 тысяч записей о личном и семейном анамнезе в электронную медицинскую карту (ЭМК). Пользователям стало доступно несколько разделов с анамнестическими анкетами. Раздел "Мои данные" содержит информацию о собственном анамнезе: о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарствах и особенностях образа жизни. В раздел "Моя семейная история" горожане могут внести информацию о перенесенных заболеваниях ближайших кровных родственников.

Помимо этого, пациенты могут посмотреть в электронной медицинской карте протоколы осмотров специалистов, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Также у горожан есть доступ к снимкам (КТ, МРТ, флюорографическим, рентгеновским и другим), к данным об электронных рецептах, а также больничным.