Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 14:20

Общество

Льготы учащимся на проезд в поездах могут закрепить в законе

В законе "Об образовании" следует закрепить норму о предоставлении учащимся льготы на проезд в железнодорожном транспорте. Такое мнение в высказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов.

По его словам, на сегодня соответствующие нормативные акты не приняты в семи субъектах Российской Федерации. Договоры на перевозку учащихся не заключены в 32 регионах, а в бюджетах 36 субъектов не предусмотрены средства на компенсацию выпадающих доходов в полном объеме, сообщает Агентство транспортных новостей.

Он также отметил, что компенсации льгот на проезд в поездах дальнего следования выплачивают за счет субсидий, выделенных на регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах, которые в свою очередь занижены по сравнению с прошлым годом более чем в два раза.

Сайты по теме


льготы законы закон об образовании железнодорожный транспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика