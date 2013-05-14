Льготы учащимся на проезд в поездах могут закрепить в законе

В законе "Об образовании" следует закрепить норму о предоставлении учащимся льготы на проезд в железнодорожном транспорте. Такое мнение в высказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов.



По его словам, на сегодня соответствующие нормативные акты не приняты в семи субъектах Российской Федерации. Договоры на перевозку учащихся не заключены в 32 регионах, а в бюджетах 36 субъектов не предусмотрены средства на компенсацию выпадающих доходов в полном объеме, сообщает Агентство транспортных новостей.



Он также отметил, что компенсации льгот на проезд в поездах дальнего следования выплачивают за счет субсидий, выделенных на регулирование тарифов в плацкартных и общих вагонах, которые в свою очередь занижены по сравнению с прошлым годом более чем в два раза.