Квартиры в новостройках Новой Москвы подешевели в октябре

В октябре цена на квартиры в новостройках на территории Новой Москвы снизилась. Это связано с ростом предложений недвижимости эконом-класса в Троицком округе.

Так, средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек Новой Москвы относительно сентября снизилась на 1,1 процент и составила чуть более 81 тысячи рублей.

Число предложений при этом увеличилось на 2,1 процента, сообщает пресс-служба "НДВ-Недвижимость".

Вывод на рынок большого числа корпусов в строящемся жилом комплексе в Троицком округе, увеличил долю предложения на 11 процентов. Однако по-прежнему более половины недвижимости ТиНАО (58 процентов) строится на территории Новомосковского округа.

В новостройках бизнес-класса стоимость квадратного метра, наоборот, выросла по сравнению с сентябрем на 4,4 процента и составила 126 326 рублей. Цена на квадратный метр недвижимости эконом-класса снизилась на 4,3 процента и составила 73 697 рублей. За квадратный метр в объектах эконом класса в октябре платили 80 584 рубля.

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