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Культура

29 марта 2018, 14:53

Сеть кинотеатров "Москино" подготовит программу фильмов к ЧМ-2018

культура кино спорт

Сеть кинотеатров "Москино" подготовит программу фильмов о футболе к чемпионату мира-2018, сообщила гендиректор сети Светлана Максимченко.

"К чемпионату мира по футболу мы готовим кинопрограмму фильмов о футболе. Она будет достаточно обширная", – сказала она, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что "Мосгортур" готовит путеводители для болельщиков ЧМ по футболу 2018 года. Специально для гостей разработали шесть маршрутов с текстом на русском и английском языках. Туристы смогут увидеть основные достопримечательности и музеи. Заранее укажут и длительность каждой прогулки, чтобы болельщики могли лучше спланировать свое время и не опоздать на матчи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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