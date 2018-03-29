Сеть кинотеатров "Москино" подготовит программу фильмов к ЧМ-2018

Сеть кинотеатров "Москино" подготовит программу фильмов о футболе к чемпионату мира-2018, сообщила гендиректор сети Светлана Максимченко.

"К чемпионату мира по футболу мы готовим кинопрограмму фильмов о футболе. Она будет достаточно обширная", – сказала она, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что "Мосгортур" готовит путеводители для болельщиков ЧМ по футболу 2018 года. Специально для гостей разработали шесть маршрутов с текстом на русском и английском языках. Туристы смогут увидеть основные достопримечательности и музеи. Заранее укажут и длительность каждой прогулки, чтобы болельщики могли лучше спланировать свое время и не опоздать на матчи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.