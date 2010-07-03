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Культура

10:23

Мультимедийное шоу "Кинозвук" возвращается в Дом музыки

культура концерты

Фото: Вячеслав Замыслов

Мультимедийное шоу "Кинозвук" возвращается в Дом музыки с обновленной программой. 21 декабря камерный хор Саrpe Diem и оркестр Collegium Musicum устроят зрителям встречу с героями из фильмов и видеоигр, сериалов и мультфильмов.

"Мы предложим гостям концерта представить, как известные всем персонажи появляются из загадочной лампы, точно джинн, – обещают авторы проекта. – Их принесет волшебный предновогодний музыкальный вихрь из любимых многими саундтреков. Взмах дирижерской палочки – и бегущий по лезвию Райан Гослинг уже танцует с Эммой Стоун в несуществующем "Ла-Ла Ленде"; сантехник Марио, пустившийся во все тяжкие, чтобы спасти принцессу, останавливается, завороженный игрой оркестра; а звуки скрипки помогают известному герою Бенедикта Камбербэтча – Шерлоку – успешно разгадать тайну перемещения в пространстве Рика и Морти, которые под музыку органа отважно спасают из черной дыры героя Мэтью Макконахи".

Основу программы составят мелодии из фильмов "Мстители", "Гарри Поттер", "Звездные войны", сериалов "Игра престолов", "Очень странные дела", "Секретные материалы", мультфильмов "Король Лев", "Симпсоны", "Алладин", видеоигр Dark Souls, Fallout, GTA и других.

Проект "Кинозвук" – современный концертный формат, предлагающий зрителям популярные саундтреки к фильмам и видеоиграм, сериалам и мультфильмам в новых аранжировках в исполнении симфонического оркестра и хора. Авторский видеоряд объединит известные видеофрагменты и кадры, обработанные режиссером шоу.

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