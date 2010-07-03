"Автопортрет с попугаем" Фриды Кало выставят на торги в Москве

"Автопортрет с попугаем" знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало выставят на торги в "Литфонде". Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Как уточнили эксперты "Литфонда", "Автопортрет с попугаем" был выполнен в 1940-х годах на бумаге, в смешанной технике. На украшении, изображенном на шее художницы, есть подпись: Frida/Kahlo. Сертификат подлинности выдали специалисты Лаборатории диагностики предметов искусства Национального автономного университета Мексики, уточнили в "Литфонде".

В пресс-службе аукционного дома также напомнили, что Фрида Кало известна своими автопортретами, а 1940-е годы стали эпохой расцвета ее таланта. На работы художницы оказали влияние не только мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки, но и произведения мастеров европейской живописи, например Сандро Боттичелли. "В творчестве присутствует стилистика наивного искусства. Большое влияние на стиль живописи Фриды Кало оказал ее муж, художник Диего Ривера", – сказано в сообщении "Литфонда".

Ранее сотрудники Национальной библиотеки Мексики объявили о сенсационной находке. По их словам, был обнаружен фрагмент радиопередачи El Bachiller с участием Фриды Кало. Уточняется, что аудиозапись сделали в 1953–1954 годах.

В Минкультуры Мексики пообещали проверить подлинность обнаруженного фрагмента. При этом семья Фриды Кало опровергла существование аудиозаписи ее голоса.

Фрида Кало – мексиканская художница первой половины XX века. Наибольшую известность ей принесли работы "Автопортрет с посвящением Льву Троцкому", "Корни", "Две Фриды". Тема физической боли и душевных терзаний является главной в ее творчестве.