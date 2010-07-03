В Мексике нашли запись голоса Фриды Кало

Фото: Москва 24/Александр Авило

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики полагают, что обнаружили запись голоса художницы Фриды Кало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Кало записала в 1953 или 1954 году пилотный выпуск радиопрограммы El Bachiller. Выпуск посвящен ее мужу, художнику Диего Ривере. Предполагается, что запись взята именно из этой программы. Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто заявила, что если специалисты подтвердят, что это голос Фриды Кало, то это будет единственная сохранившаяся запись ее голоса.

Фрида Кало (1907–1954) – мексиканская художница. Наибольшую известность ей принесли автопортреты, среди которых "Автопортрет с посвящением Льву Троцкому", "Корни", "Две Фриды". Тема физической боли и душевных терзаний является главной в ее творчестве. Художница была тесно связана с культурными и политическим явлениями Мексики, но они не так сильно отразились на теме ее картин.

