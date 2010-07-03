Семья Фриды Кало опровергла существование аудиозаписи ее голоса

Потомки легендарной мексиканской художницы Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса. Об этом сообщает "Мир 24".
"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет", – заявила внучатая племянница художницы Мара Ромеро Кало.
Ранее сотрудники Национальной библиотеки Мексики объявили о сенсационной находке. По их словам, был обнаружен фрагмент радиопередачи El Bachiller с участием Фриды Кало. Уточняется, что аудиозапись сделали в 1953–1954 годах.
В Минкультуры Мексики пообещали проверить подлинность обнаруженного фрагмента. Глава ведомства Алехандра Фраусто подчеркнула, что, если догадки исследователей подтвердятся, это будет единственная сохранившаяся запись Фриды Кало.
Фрида Кало – мексиканская художница первой половины XX века. Наибольшую известность ей принесли автопортреты, среди которых "Автопортрет с посвящением Льву Троцкому", "Корни", "Две Фриды". Тема физической боли и душевных терзаний является главной в ее творчестве.
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