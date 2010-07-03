Семья Фриды Кало опровергла существование аудиозаписи ее голоса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Потомки легендарной мексиканской художницы Фриды Кало опровергли существование аудиозаписи ее голоса. Об этом сообщает "Мир 24".

"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет", – заявила внучатая племянница художницы Мара Ромеро Кало.

Ранее сотрудники Национальной библиотеки Мексики объявили о сенсационной находке. По их словам, был обнаружен фрагмент радиопередачи El Bachiller с участием Фриды Кало. Уточняется, что аудиозапись сделали в 1953–1954 годах.

В Минкультуры Мексики пообещали проверить подлинность обнаруженного фрагмента. Глава ведомства Алехандра Фраусто подчеркнула, что, если догадки исследователей подтвердятся, это будет единственная сохранившаяся запись Фриды Кало.

Фрида Кало – мексиканская художница первой половины XX века. Наибольшую известность ей принесли автопортреты, среди которых "Автопортрет с посвящением Льву Троцкому", "Корни", "Две Фриды". Тема физической боли и душевных терзаний является главной в ее творчестве.